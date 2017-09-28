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Girne'de asayiş operasyonu!

Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik operasyonu gerçekleştirildi....

28 Eylül 2017 Perşembe 16:48
Girne'de asayiş operasyonu!

Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri ve müzikli eğlence yerlerindeki kontrollerde olumsuzluğa rastlanmadı.

Kumarhanelerde yapılan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edilip aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde 421 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 149 araç sürücüsü hakkında ileri işlem başlatıldı.

4 araç sürücüsü alkollü araç kullanma suçundan trafikten men edildi.

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