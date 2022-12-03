Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Otobüste çocuğa cinsel istismar iddiası
Otobüste çocuğa cinsel istismar iddiası
banner107

Girne'de bir apartmanda yangın çıktı...

Girne’de Feyzullah Sokak üzerinde bulunan Ayanlar Apartmanın elektrik panosunda yangın..

03 Aralık 2022 Cumartesi 11:00
0 Okunma
Girne'de bir apartmanda yangın çıktı...



Polisin açıklaması su şekilde:

02.12.2022 tarihinde, saat 15:45 sıralarında, Girne’de Feyzullah Sokak üzerinde bulunan Ayanlar Apartmanın elektrik panosunda muhtemelen elektrik tesisatlarının aşırı yüklenmesinden dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangında sonucu konu apartmana ait 15 adet elektrik sayacı, 1 adet üç fazlı sayaç, 1 adet set kesici, 3 adet yükleyici, 1 adet alüminyumdan mamul dolap tamamen yanarken, apartmanın kapalı otoparkı ise yangın sonucu oluşan isten zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alkollü sürücü kaza yaptı...
Alkollü sürücü kaza yaptı...
Dikkat atış yapılacak!
Dikkat atış yapılacak!
Narkotik ekipleri göz açtırmıyor…
Narkotik ekipleri göz açtırmıyor…








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim