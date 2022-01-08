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Girne'de bir garip olay!

Girne’de 17 yaşındaki arkadaşıyla eşcinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle bir şahsı bıçakla tehdit edip cep telefonunu alan D.D ile 17 yaşındaki A.K. tutuklandı. İki zanlı mahkemeye çıkarıldı.

08 Ocak 2022 Cumartesi 13:35
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Girne'de bir garip olay!
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(Kamalı Haber)

Girne’de 17 yaşındaki arkadaşıyla eşcinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle bir şahsı bıçakla tehdit edip cep telefonunu alan D.D ile 17 yaşındaki A.K. tutuklandı. İki zanlı mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat, 4 Ocak 2022 tarihinde saat 14.45 sıralarında D.D'nin (E-23) Hornet isimli eşcinsel arkadaşlık sitesinden tanışan ve seks yapmak için Girne’de bir evde buluşan H.İ.K. (E-23) ile A.K.’yi (E-17) yatak odasında çıplak vaziyette gördükten sonra cep telefonuyla kayda aldığını ifade etti.

Polis, zanlının bıçağı H.İ.K.’nin boğazına dayayıp, “Sen bunun kaç yaşında olduğunu biliyor musun? Babası duyarsa seni de onu da öldürür” dedikten sonra H.İ.K.’ye ait 4 bin TL değerindeki iPhone 11 pro marka cep telefonunu korkutarak aldığını ve “Polise gidersen seni öldürürüm” diyerek tehdit ettiğini söyledi.

Kesat, zanlının ve A.K.’nin sirkat ettikleri cep telefonunu Girne’de bir telefoncu dükkânında satmak istedikleri esnada yakalandıklarını ifade etti.

Polis, olayda kullanılan bıçağın olay mahallinde bulunarak emare alındığını da söyledi. Polis memuru Kesat, zanlı 17 yaşındaki A.K.’nin ifadesinde zanlının bir adamı kandıracağını, onu odaya sokup soymasını istediğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının cep telefonunda yapılan incelemede A.K. attığı mesajda, “Çabuk gel, neredesin oyuna getireceğimiz adam gelmek üzere” diye mesaj attığını belirlediklerini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden Kesat, teminat talep etti.

Mahkeme her iki zanlı için birer kefilin 250 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 08.01.2022 14:43
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