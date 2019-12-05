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Girne'de bir kişi denize düşüp, kayboldu!

05 Aralık 2019 Perşembe 11:51
Girne'de bir kişi denize düşüp, kayboldu!

Girne Antik limanda mendirek civarında bu sabah saat 9:00 sıralarında Halil Karakız isimli bir genç denize düştü.

Şiddetli dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren genci kurtarmak için arkadaşı Arif Gökçek de denize atladı.

Dalgalar tarafından kıyıya itilen Gökçek kurtarılırken, Gözden kaybolan Karakız’ı kurtarmak için havadan ve denizden arama yapılıyor.

BRT muhabirinin olay yerinden elde ettiği bilgiye göre 25 yaşındaki Halil Karakız saat 09.00 sıralarında Mendirek yakınlarında denize düştü.

Şiddetli dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren Karakız’ı kurtarmak için 21 yaşındaki arkadaşı Arif Gökçek de denize atladı.

Her iki genç yüksek dalgaların arasında kaldı.

Dalgalar tarafından kıyıya itilen Arif Gökçek kurtarılırken, gözden kaybolan Karakız’ı kurtarmak için havadan ve denizden arama başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada ise bu sabah saat 09:00 sıralarında, Girne Antik Limanda mendirek üzerinde bulunan bir erkek şahın denize düşerek kaybolduğu bilgisi alınması üzerine söz konusu şahsı arama ve kurtarma çalışmaları için Sahil Güvenlik ekipleri havadan ve karadan destek verdiği belirtildi.

Polis açıklamasında, kayıp şahıs ile ilgili bir gelişme olmaması üzerine Sivil Savunma ve Polis Özel Harekat Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlarla arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.
(BRT)

Son Güncelleme: 05.12.2019 12:36
Anahtar Kelimeler:
Girne
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SUDE 2019-12-05 12:45:42

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