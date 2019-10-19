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Girne'de bir kişi ölü bulundu

Nijerya uyruklu 25 yaşındaki İbrahim Khaleel Bello, Girne’de yapımı devam eden yedi katlı bir binanın önünde bu sabah ölü bulundu.

19 Ekim 2019 Cumartesi 13:31
Girne'de bir kişi ölü bulundu

Nijerya uyruklu 25 yaşındaki İbrahim Khaleel Bello, Girne’de yapımı devam  eden yedi katlı bir binanın önünde bu sabah ölü bulundu.  

Polis Basın Subaylığı’ndan  verilen bilgiye göre, olay bu sabaha yakın Girne’de, Şehit Fevai Ali Sokak’ta oldu. Yapımı devam eden yedi katlı binanın ön kısmında ölü bulunan İbrahim Khaleel Bello’nun cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayene darp ve cebir izine rastlanmadı. Polis, Bello’nun kendi yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruyor. 

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Bahse konu şahısın 14 Temmuz tarihinde Vadili’de meydana gelen ev açma ve hırsızlık meselesinden dolayı poliste zanlı olarak tutuklu bulunduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Khaleel Bello
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