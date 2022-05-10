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Girne'de büyük operasyon

Girne'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

10 Mayıs 2022 Salı 10:53
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Girne'de büyük operasyon

Polisten verilen bilgi şu şekilde:

09.05.2022 tarihinde, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Gökkuşağı Operasyonu) kapsamında, üç ayrı ikametgahta yapılan arama neticesinde, satışa hazır paketler haline getirilmiş toplam 80 gram ağırlığında hintkeneviri (SKUNK) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, toplam 137 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, bir adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 24,765 TL, 130 STG ve 100 EURO nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Operasyon kapmsaında O.C.M.(E-27), C.C.A.(E-32), I.D.C.(E-24) ve I.I.(E-28) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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