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Girne'de büyük rekabet!

Girne'de büyük rekabet!

20 Ağustos 2022 Cumartesi 16:20
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Girne'de büyük rekabet!


27 Kasım yerel seçimlerine az bir zaman kala Girne'de adaylar arasında rekabet kızışıyor.

Bakanlar Kurulu'nun dün Girne Antik Limanı'nın özelleştirileceğini açıklamasının ardından iki Girne Belediye Başkan aday adayından açıklama geldi.

Çeler: Girne Antik Limanı özelleştirilemez

Girne Belediye Başkan aday adayı Zeki Çeler, bu özelleştirmeye şiddetle karşı çıkarak, kararı 'akıl işi değil' diyerek niteledi. Çeler, Girnelilerin bu karara karşı çıkacağını da vurguladı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Çeler, şunları kaydetti:

"Girne antik limanı yaklaşık 3000 yıllık tarihiyle ülkenin en değerli tarihi kültür mirasıdır. Bu tarihi miras tüm halkın kullanımında turizme yönelik olarak değerlendirilebilir ancak buranın bakanlar kurulu ile özelleştirilmesi akıl işi değildir.
Yeni liman tarafına yat limanı yapılması başka meseledir. ANTİK LİMANIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ BAM BAŞKA MESELEDİR. Bilin ki GİRNELİ BUNA KARŞI ÇIKACAKTIR"

Şenkul: Girne Belediyesi alınan bu kararın neresinde?

Bir diğer Girne Belediye Başkan aday adayı Murat Şenkul da karara karşı çıktı. Şenkul, "Girne Belediyesi ve Girne halkı bu kararın neresindedir" diye sorarak, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Dünkü Bakanlar Kurulu kararları arasında geçen bir cümle:
“Girne Antik Liman ve Kale arkası özelleştirme kapsamına alındı.”
İçeriğini henüz bilmiyoruz ama,
İstanbul’da Sultanahmet meydanının,
Londra’da Big Ben saat kulesinin,
Roma’da Colosseum’un özelleştirilmesinin karşılığı ne ise, bu bakanlar kurulu kararının da karşılığı odur.
İlk günden beri diyoruz ki,
Girne Belediyesi kentin sadece beledi hizmetlerinden sorumlu değildir, bu sorumluluğa ek olarak kentin gelişimini, kentin ruhunu, kentin ihtiyaçlarını belirleyen ve yöneten otorite olmalıdır.
Tam da bu sebeble halktan seçimlerde yetki alınmaktadır.
Şimdi soruyorum,
Girne belediyesi yönetimi dün alınan bu kararın neresindedir ?
Girne denilince akla ilk gelen yer olan Antik Liman ile ilgili karar alınırken Girne belediye yönetimine danışıldı mı ?
Girne Antik Limanının özelleştirilmesi ile ilgili mevcut yönetim ne düşünmektedir ?
Önümüzdeki seçim için destek alabilmek uğruna buna sessiz kalınarak örtülü onay mi veriliyor ?
Girne Antik Limanının hali haraptır, bakımsızlıktan dökülmektedir ama bunun çözümü ver-kurtul olamaz,olmamalı.
Girne Belediyesinin de mutlaka içinde bulunacağı özerk yapı kurulmalı, Antik liman ve çevresi hak ettiği değere ulaştırılmalıdır.
Ya bu kenti biz yöneteceğiz, ya da siz yapamıyorsunuz denilip elimizden Girne Antik Limanını da alacaklar.
Bu ülke insanı sermayesi ile, emekçisi ile, hükümeti, belediyesi ve kurumları ile herşeyi iyi yönetmeye muktedirdir, yeter ki doğru kişileri doğru görevlere getirelim.
Başka Girne yok dostlar …"

Büyük rekabet...

Aynı görüşteki iki belediye başkan aday adayının bu çıkışları, bölgede büyük merak uyandırdı. Girneliler, belediye seçimlerinde yarışın büyük bir rekabet ortamında geçeceğini düşünüyor.

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