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Girne'de çıkan yangın panik yarattı

Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Cine miles Restorant Bar” isimli iş yerinde dün sabah saatlerinde yangın çıktı...

27 Ocak 2018 Cumartesi 10:47
Girne'de çıkan yangın panik yarattı
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Havadis gazetesinde yer alan habere göre; Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren, Hamdi Mesaryalı’ya ait “Cine miles Restorant Bar” isimli iş yerinde dün sabah 11.00 sıralarında yangın meydana geldi.

İşletmenin mutfak bölümünde, akşamdan açık unutulan elektrikli fritözün içerisinde bulunan yağın alev alması sonucu çıkan yangın Girne İtfaiye Şube ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Çıkan yangında mutfaktaki, bir adet elektrikli fritöz, üç adet florosan lamba, iki adet ikili priz, bir adet tekli priz ve bağlı oldukları elektrik kabloları tamamen, bir adet mikrodalga fırın kısmen yandı.

Olay esnasında restoranın kafeterya bölümünde bulunan konuklar, yangın nedeni ile ciddi panik yaşadı.

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