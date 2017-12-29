Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114696
ALTIN
158.162
DOLAR
3.7879
STERLİN
5.1144
EURO
4.5435
Kendini onarabilen cam geliştirildi
Kendini onarabilen cam
Kış hamilelerine uyarı: Öpüşmeyin hatta tokalaşmayın bile!
Öpüşmeyin hatta tokalaşmayın bile!
Günde 1800 kalori yeter
Günde 1800 kalori yeter
Yeni tanışan çiftler az görüşün
Yeni tanışan çiftler az görüşün
60 yıllık kankalar kardeş çıktı
60 yıllık kankalar kardeş çıktı
banner34

Girne'de eğlence mekanları denetlendi

banner35

Belediye Sağlık Ekipleri tarafından 115 ayrı işletme ziyaret edilerek, izinsiz faaliyet gösteren  Jolly Joker ve The Gift of Gods isimli işletmeler mühürlendi...

29 Aralık 2017 Cuma 14:19
Girne'de eğlence mekanları denetlendi
banner10

Girne Belediyesi Sağlık ekipleri, yeni yıl tatilinin huzur içerisinde geçmesi için vatandaş ve turistlerin ilgi gösterdiği özel eğlence mekanları yanında,  yemek organizasyonları açısından yoğun çalışan otel, pastane, kasap ve benzeri işletmeleri “gıda hijyeni ve güvenliği, genel temizlik ve altyapı kriterleri” açısından denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde, yiyecek üretim alanlarının koşulları, çalışan personelin kişisel hijyeni, sağlık karneleri, mutfak, tuvalet ve depo alanlarının genel temizlik ve hijyen koşulları, kullanılan gıdaların muhafaza koşulları ve sağlığa uygunluğu kontrol edildi.

Belediye Sağlık Ekipleri tarafından 115 ayrı işletme ziyaret edilerek, izinsiz faaliyet gösteren  Jolly Joker ve The Gift of Gods isimli işletmeler mühürlendi. 

Üç işletmeye toplam  296 TL para cezası kesilirken, sağlık koşullarına uygun olmayan 34 kg et ürünü ile 90 adet tütsülenmiş balık ve 7 adet paketlenmiş tavuğa el konuldu. 

SOYEL: “TALEBİN ARTMASI, STOKLAMAYI GETİRİYOR”

Girne Belediyesi Sağlık Bölümü Şube Amiri Naile Soyel, yeni yıl süresince yoğun bir akışla hizmet verecek cattering sektörü işletmelerinde hijyen kuralların temininin yaşamsal önem taşıdığını, toplu tüketim alanlarında gıda kaynaklı rahatsızlıkların önüne geçilebilmesi için gıdaların muhafazasından servis edilmesine dek tüm aşamalarda gıda güvenliği kriterlerinin sağlanmasının önemine işaret etti.

GÜNGÖRDÜ: “GIDA KONUSUNDAKİ HASSASİYET VE DENETİMLER SÜRECEK”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, Yeni Yıl’ın huzur içinde geçmesi, tüm halkın ve turistlerin Girne kentinde aldığı hizmetlerden memnun kalmasının önemine değindi. 

Güngördü, belediyenin denetimlerini sürdürmesi ve işyerlerinin yasal sorumluluklarını yerine getirmesinin şart olduğuna işaret ederek, işyerlerinde, gıda konusunda yasal olan zorunluluklar hakkında sadece Yeni Yıl’da değil yılın tüm zamanlarında sürekli olarak hassasiyet gösterdiklerini ifade etti. 

Güngördü, “Bu hassasiyet, işletmelerdeki hijyen standardının sağlanması yanında kalite çizgisinin de yükselmesi içindir. Denetimlere aralıksız devam edilecektir. Bu vesile ile tüm halkımızın Yeni Yılını kutlar ve yeni yılı herkesin huzur içinde geçirmesini temenni ederim. Esnafımıza da hayırlı işler dilerim.” dedi. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özgürgün: "Geçitkale sahası 2018’de çevre düzenlemesiyle hazır olacak"
Özgürgün: "Geçitkale sahası 2018’de çevre düzenlemesiyle hazır olacak"
"Siber Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni kabul etti
"Siber Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni kabul etti
Minikler yeni yıl kutlamasında eğlendi
Minikler yeni yıl kutlamasında eğlendi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim