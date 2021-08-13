Girne'de elektrik kesintisi!

Girne’de Kevansaray bölgesi ve civarına yarın 10:00 ile 12:00 arası elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, kesinti şebekede yapılacak proje çalışması nedeniyle yapılacak.
Girne’de Kevansaray bölgesi ve civarına yarın 10:00 ile 12:00 arası elektrik verilemeyecek.
Girne’de Kevansaray bölgesi ve civarına yarın 10:00 ile 12:00 arası elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, kesinti şebekede yapılacak proje çalışması nedeniyle yapılacak.