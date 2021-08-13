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Girne'de elektrik kesintisi!

Girne’de Kevansaray bölgesi ve civarına yarın 10:00 ile 12:00 arası elektrik verilemeyecek.

13 Ağustos 2021 Cuma 11:43
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Girne'de elektrik kesintisi!

Girne’de Kevansaray bölgesi ve civarına yarın 10:00 ile 12:00 arası elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, kesinti şebekede yapılacak proje çalışması nedeniyle yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
KevansarayElektrik Kesintisi
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