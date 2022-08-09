Girne'de elektrik kesintisi yaşanıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ( KIB-TEK) bugün Girne’de yapılacak olan elektrik şebekesinde yapılacak arıza çalışması nedeniyle nedeniyle saat 09.40 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında; Ağırdağ İlkokulu, Çamlaraltı sokak, Çamlıtepe sokak, Çamlıyol sokak ve civarına elektrik kesintisinin olacağını duyurdu.