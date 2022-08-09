Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ( KIB-TEK) bugün Girne’de yapılacak olan elektrik şebekesinde yapılacak arıza çalışması nedeniyle nedeniyle saat 09.40 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında; Ağırdağ İlkokulu, Çamlaraltı sokak, Çamlıtepe sokak, Çamlıyol sokak ve civarına elektrik kesintisinin olacağını duyurdu.
Girne'de elektrik kesintisi yaşanıyor
KIB-TEK, bugün Girne’de yapılacak elektrik şebekesinde yapılacak arıza çalışması nedeniyle nedeniyle 09.40 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında kesinti olacağını açıkladı.
09 Ağustos 2022 Salı 10:07
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