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Girne'de feci kaza!

Girne'de yaşanan kazada 63 yaşındaki sürücü yaralandı.

04 Haziran 2021 Cuma 09:54
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Girne'de feci kaza!

Bugün saat 02.40 raddelerinde Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru 276 mg alkollü içki tesiri altında seyretmekte olan Esentepe’de sakin Michael HAWKİNS (E-63) yönetimindeki LZ583 plakalı Nissan March marka araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu anayol içinde bulunan çembere ait kaldırım taşlarına çarparak çarpmanın etkisiyle tavanı üzerinde ters döndü.

Kaza sonucunda araç sürücüsü ambulans ile Girne Akçicek Hastanesine ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesine sevk edilerek acil serviste müşahede altına alındı.

63 yaşındaki sürücünün hayati tehlikesi bulunmuyor.

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