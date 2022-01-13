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Girne'de feci kaza!

Dün akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasında 19 yaşındaki Firdevs Asya KOÇAK, yaralanarak yoğun bakıma alındı...

13 Ocak 2022 Perşembe 11:49
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Girne'de feci kaza!
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Polisten kazayla ilgili verilen bilgi şu şekilde:

12.01.2022 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde,  Etem UĞURLU (E-47) yönetimindeki TRZ 623 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Firdevs Asya KOÇAK (K-19)’a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan Firdevs Asya KOÇAK kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilerek beyin kanaması teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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