Girne'de feci kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 23.30 sıralarında Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, 60 yaşındaki Burhan Kurtarankartal yönetimindeki HF 895 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce kavşağa giriş yapması sonucu, o esnada kavşak içerisinde doğu istikametine doğru seyreden 20 yaşındaki Khizer Mehmod yönetimindeki UD 583 plakalı motosikletin arka kısmına çarptığı, çarpmanın etkisiyle, söz konusu motosiklet çemberdeki bordür taşlarına çarpıp durduğu bildirildi.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Khizer Mehmood, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinden ardından, sol kolunda kırık teşhisi nedeniyle Cerrahi Serviste müşahede altına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği açıklandı.