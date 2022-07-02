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Girne'de feci olay! Alacak verecek kavgası kanlı bitti

Girne'deki kavgada bıçaklar konuştu, yaralananlar var...

02 Temmuz 2022 Cumartesi 10:20
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Girne'de feci olay! Alacak verecek kavgası kanlı bitti
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Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

01.07.2022 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Girne’de, O.P.(E-24) kendisine ait daire içerisinde, alacak verecek konusunda aralarında çıkan tartışma sonucu Ö.K.(E-29)’yi tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile sırt kısmından yaralamıştır. Ö.K. de tasarrufuna bulundurduğu bıçağı gelişi güzel salladığı sırada O.P’nin  sağ el serçe parmağının kesilmesine, olay yerinde bulunan  G.M.(E-23)’nin ise sağ kol üst kısmının kesilmesine sebep olmuştur. O.P.(E-24) ve Ö.K.(E-29) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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