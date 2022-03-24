Girne'de feci olay!

Polisten verilen bilgi şu şekilde:

24.03.2022 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Girne’de Ertuğrul Kumcuoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir ikametgahta, Gülşhat RAZHANOVA(K-29) ikametgahın balkonunda bulunduğu bir sırada dengesini kaybedip, yüksekten toprak zemin üzerine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Gülşhat RAZHANOVA kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından belinde kırık teşhisi nedeniyle, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.