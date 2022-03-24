Künye
Kıbrıs 13
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hayalleri suya düştü!
Hayalleri suya düştü!
Yumruklar havada uçuştu!
Yumruklar havada uçuştu!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Zanlı cezaevine gönderildi
Zanlı cezaevine gönderildi
Flaş Haber
Girne'de feci olay!
Kapat

Girne'de feci olay!

Gülşhat RAZHANOVA evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı...

24 Mart 2022 Perşembe 13:52
1089 Okunma
Girne'de feci olay!
banner108

Polisten verilen bilgi şu şekilde:

24.03.2022 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Girne’de Ertuğrul Kumcuoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir ikametgahta, Gülşhat RAZHANOVA(K-29) ikametgahın balkonunda bulunduğu bir sırada dengesini kaybedip, yüksekten toprak zemin üzerine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Gülşhat RAZHANOVA kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından belinde kırık teşhisi nedeniyle, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 24.03.2022 15:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Kuzey sahillerinin sürdürülebilir gelişimi için farkındalık toplantısı”
“Kuzey sahillerinin sürdürülebilir gelişimi için farkındalık toplantısı”
Ali Koç, KKTC’ye geliyor
Ali Koç, KKTC’ye geliyor
Mağusa'da narkotik operasyonu, 1 kişi tutuklandı
Mağusa'da narkotik operasyonu, 1 kişi tutuklandı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim