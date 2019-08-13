Girne'de hırsızlık!

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, tanık olarak dinlendi. Mahkemede yeminli şahadet veren Özmüezzin, zanlının “İkametgâhtan Sirkat” suçundan methaldar olduğunu belirterek, olayın olgularını mahkemeye aktardı. Zanlının Girne’de 9 Ağustos’ta, kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde ev arkadaşı olan müştekiye ait toplam 3 bin 100 TL ve 200 ABD Doları nakit parayı çaldığının tespit edildiğini kaydeden Özmüezzin, zanlının ertesi gün derdest emri gereği tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığını ve aleyhinde 3 günlük tutukluluk emri temin edildiğini söyledi. Özmüezzin, zanlının sirkat ettiği paraları kumarda harcadığını itiraf ettiğini ve ülkede öğrenci olarak bulunduğunu söylemesi üzerine, soruşturmanın halen devam ettiğini kaydederek, zanlının öğrenci olup olmadığının araştırılması gerektiğini, ancak bayram dolayısıyla okulların kapalı olduğunu ifade etti. Polis, okulun açılması ve zanlının verdiği beyanının doğrulanabilmesi açısından, poliste 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı tanınan zanlı, çok pişman olduğunu, arkadaşıyla konuşup parayı kendisine geri ödemek istediğini dile getirdi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek, zanlının poliste 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.