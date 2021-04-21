Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
11 ay hapis cezası
11 ay hapis cezası
İçkiyi pantolonunun içine sokmuş
İçkiyi pantolonunun içine sokmuş
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
2 ay cezaevinde bekleyecek
2 ay cezaevinde bekleyecek
Flaş Haber
Gençlik Dairesi'nde vaka!
Kapat

Girne'de hırsızlık!

21 Nisan 2021 Çarşamba 11:38
602 Okunma
Girne'de hırsızlık!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

20.04.2021 tarihinde, 12:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren “Demiralp İletişim” isimli iş yerine müşteri olarak giden M.A.R.M.A.Q.(E-24), iş yeri içerisinde satış için muhafaza edilen bir adet cep telefonunu gizlice alıp cebine saklamaya çalıştığı sırada iş yeri çalışanı Memduh TEK’in kendisini fark etmesi üzerine kaçmaya çalıştığı esnada elleri ile Memduh TEK’in göğsüne vurup ittirerek yere düşürmek suretiyle sol kolunun çatlamasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs olayın hemen akabinde iş yeri çalışanı tarafından suçüstü hali gereği tutuklanmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahsın,19.04.2021 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren Mert Optik isimli iş yerinden iki adet güneş gözlüğünü, 13.04.2021 tarihinde de “Şokmar” isimli marketten kablosuz telefon kulaklığını çaldığı tespit edilmiştir. Çalınan eşyalar zanlının tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cuma Günü Sis Var
Cuma Günü Sis Var
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
11 ay hapis cezası
11 ay hapis cezası
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim