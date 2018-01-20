Girne'de huzur operasyonu yapıldı

Operasyon kapsamında, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüpleri kontrol edilirken, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 40 kişi hakkında yasal işleme gidildi.



Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 400 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 80 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, bir kişi tutuklandı, 5 araç trafikten men edildi.