Girne'de iğrenç taciz!

Polis, zanlının daha sonra aracından inerek cinsel organını çıkarıp C.B.’ye gösterip cinsel saldırıda bulunacağını söylediğini açıkladı. Zanlının şikâyet üzerine gözaltına alındığını kaydeden polis, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının aracında olay esnasında iki kişi daha olduğunu ifade ederek, görgü tanıklarının ifadesinin alınacağını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



Evrim KAMALI