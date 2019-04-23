Polis, zanlının daha sonra aracından inerek cinsel organını çıkarıp C.B.’ye gösterip cinsel saldırıda bulunacağını söylediğini açıkladı. Zanlının şikâyet üzerine gözaltına alındığını kaydeden polis, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının aracında olay esnasında iki kişi daha olduğunu ifade ederek, görgü tanıklarının ifadesinin alınacağını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
Evrim KAMALI
Girne'de iğrenç taciz!
Girne’de meydana gelen olayda dün gece yarısı alkolün etkisi ile bir kadını aracıyla takip edip, durdurduktan sonra cinsel tacizde bulunan Bekir Y. tutuklanarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Polis, zanlının daha sonra aracından inerek cinsel organını çıkarıp C.B.’ye gösterip cinsel saldırıda bulunacağını söylediğini açıkladı. Zanlının şikâyet üzerine gözaltına alındığını kaydeden polis, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının aracında olay esnasında iki kişi daha olduğunu ifade ederek, görgü tanıklarının ifadesinin alınacağını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
Bu kaçıncı tacizin be senin. Birda Bekir Yıldız yazamamışlarmı? Puuu elinize yüzünüze. Birda garşı gelirsa diye galabalık gezmeye başladın??? Tecavüzcümün be sen? Bu kaçıncıdır be??? Senida seni bu adaya sokanıda, senin cezanı veremeyeninda artık yettinizbe bir sikdirin gidin memleketimizden.
İsmini açık açık yazmazlar gardaş. KKTC de yargı da basında adamına göre muamele yapar.