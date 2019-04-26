Girne'de iki farklı iş yerinde yangın

Girne'de Jasmine Court Oteli'nin doğu kısmında bulunan kazan dairesinde ve Liman Otel'e ait Cafe De Liman'da bu akşam yangın çıktı.

Polis, Jasmine Court'taki yangının, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana geldiğini tahmin ediyor.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu 2 ayrı kazan, otele ait kullanılmayan muhtelif mini bar, su motorları, elektrik kabloları ile binanın ahşap tavanı zarar gördü.

Cafe De Liman'daki yanginın ise mutfak bacasında biriken yağların alev alması sonucu meydana geldiği belirtildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, aspiratör, baca kanalları, elektrik kabloları ile güvenlik kamerasına ait kablolara zarar verdi.

Her iki yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.