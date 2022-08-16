16.08.2022 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Çatalköy'de, J.O.C.(E-29), tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla, aralarında çıkan tartışma sonucu Tobi Isaiah AKINTEMİ (E-41)'yi karın kısmından yaralamak suretiyle öldürmeye teşebbüs etmiştir. Olayda yaralanan Tobi Isaiah AKINTEMI kaldırıldığı Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından ameliyata alınmıştır. Yürütülen soruşturma zanlı J.O.C. Girne'de tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
Girne'de katle teşebbüs
Adam Öldürmeye Tesebbüs ve Kanunsuz Bıçak Taşıma
16 Ağustos 2022 Salı 17:33
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