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Girne'de katle teşebbüs

Adam Öldürmeye Tesebbüs ve Kanunsuz Bıçak Taşıma

16 Ağustos 2022 Salı 17:33
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Girne'de katle teşebbüs


16.08.2022 tarihinde, saat 12:00 sıralarında,  Çatalköy'de,  J.O.C.(E-29), tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla,   aralarında çıkan tartışma sonucu Tobi Isaiah AKINTEMİ (E-41)'yi  karın kısmından yaralamak suretiyle öldürmeye teşebbüs etmiştir. Olayda yaralanan Tobi Isaiah AKINTEMI kaldırıldığı Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından  ameliyata alınmıştır. Yürütülen soruşturma zanlı J.O.C.  Girne'de tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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