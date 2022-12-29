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Girne'de kokain!

Girne'de şüpheli olarak görülen şahsın üzerinden kokain çıktı.

29 Aralık 2022 Perşembe 11:58
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Girne'de kokain!



Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

28.12.2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Girne’de Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Polis Ekiplerince şüpheli olarak görülen B.A.(E-35) alıkonularak üzerinde yapılan arama sonucu, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.  

Olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada; mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.G. (E-38)’nin tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 300 mlgr. ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet sarma sigara izmariti, satışı yeşil reçeteye tabii olan toplam 42 adet hap ve uyuşturucu madde satışından elde ettiğine inanılan toplam 3.355 TL nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
GirneUyuşturucuKokain
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