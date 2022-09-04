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Girne'de korkutan kaza!

Girne'de Ecevit Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.

04 Eylül 2022 Pazar 17:11
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Girne'de korkutan kaza!


04.09.2022 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Girne'de Ecevit Caddesi üzerinde, Deniz Arslan (E-36) yönetimindeki JB 554 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Cankan Kanlı (E-29) yönetimindeki MM 675 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır.  Çarpmaya müteakip kontrolsüzce yoluna devam eden JB 554 plakalı araç orta refüje çarpıp karşı şeride geçmiştir.  Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan MM 675 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gülsen Kozoğlu (K-27) kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.  Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
GirneKazaTrafik Kazası
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