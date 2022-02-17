Girne'de korkutan kaza!

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

17.02.2022 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Girne'de Uğur Mumcu caddesi üzerinde, Süleyman BERAHMEN (E-23) yönetimindeki LS 145 plakalı araç ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolu ayıran refüje çarpıp karşı şeride gectikten sonra karşı şeritte durmakta olan Uğur UTGUCU (E-33) yönetimindeki JD 747 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpıp üzerine çıkarken, JD 747 plakalı araç savrulmuş ve şeritte durmakta olan Adalet FELEK (K-42) yönetimindeki KS 892 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpmış ve Adil KESKİN (E-61) yönetimindeki TKH 095 plakalı aracın ön kısmına da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmamıştır. LS 145 plakalı araç sürücüsü Süleyman BERAHMEN(E-23) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.