Girne'de limonlar yerlerde...

Girne sakini Zafer Muhtaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla limonların yerlerde olduğuna dikkat çekti. Paylaştığı fotoğrafları ve dilekçeyi 15 Aralık 2021 tarihinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na götürdüğünü ve bakanlık müdürüne ricada bulunduğunu kaydeden Muhtaroğlu, Cypruvex adına kesim yapan bir kontraktörden aldığı bilgiye göre, 28 Ocak 2022 itibari ile Güzelyurt bölgesinde daha limon hasadına başlanıldığının kendisine iletildiğini söyledi.

"LİMON BU YIL DA TOPRAĞA KARIŞACAK"

Güzelyurt ile Lefke civarında limon bittikten sonra belki mart ayı içinde Girne’ye gitmeye değer limon kalmışsa Girne bölgesine gidileceğini aktaran Muhtaroğlu, “Bu da demektir ki bu yıl da limon toprağa karışacaktır” dedi.