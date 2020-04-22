Girne'de maske takma zorunluluğu başlıyor

Girne Belediye hudutlarında maske takma zorunluluğu getiriliyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütünce de ‘pandemi’ olarak tanımlanan Covid-19 salgınının Girne kent sınırları içerisinde kontrolü kapsamında maske takma zorunluluğu getiriliyor.
Girne Belediye hudutlarındaki maske uygulama zorunluluğu 24 Nisan 2020 Cuma günü sabah 06:00’dan itibaren başlayacaktır.
Maskeleri nereden alacağımızı da belirtseydini daha olumlu olurdu. Maske olmayan bir ülkede nasil maske tedarik ederiz bunu gelirseniz. Benim mesken yok ben markete giremeyecekmişim?
Her yerde olsun biz takıyorsak herkes taksın ve şu veledlerinizi dışarı salmayın çatalköyde sanki salgın yok gibi dışarda oyun oynuyor çocuklar ben mecbur köepeği çıkardığımdan şahit oluyorum lütfen birileri işini yapsın
Çok geç. Magusada halen böyle bir karar alınmadı.
Bırakın çocukları oynasınlar sanane sen evdekal cıkanlar dan sanane
Fikri var ama beyni yok dedikleri mal senmişsin demek! Belki çocuklara birşey olmaz ama taşıyıcılık yapar ailelerini ölümüne yol açarsa ne olacak ? Neyse sen anlamazsın koyun koyun yaşa.Beğen (0) Beğenmedim! (0)