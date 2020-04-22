Girne'de maske takma zorunluluğu başlıyor

Girne Belediye hudutlarında maske takma zorunluluğu getiriliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütünce de ‘pandemi’ olarak tanımlanan Covid-19 salgınının Girne kent sınırları içerisinde kontrolü kapsamında maske takma zorunluluğu getiriliyor.

Girne Belediye hudutlarındaki maske uygulama zorunluluğu 24 Nisan 2020 Cuma günü sabah 06:00’dan itibaren başlayacaktır.