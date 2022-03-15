Künye
Kıbrıs 11
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Süpürge sapıyla kadını darp etti
Süpürge sapıyla kadını darp etti
Pul biberlerin arasından 5 kilo uyuşturucu çıktı
Pul biberlerin arasından 5 kilo...
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk ay hapis cezası aldı
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk...
Engelli kıza tecavüz!
Engelli kıza tecavüz!

Girne'de mide bulandıran olay!

Kız arkadaşının 14 yaşındaki ikiz kızlarına tecavüz meselesinin çocukların yaşadıkları dehşeti öğretmenlerine anlatmasıyla ortaya çıktığı ifade edildi

15 Mart 2022 Salı 19:47
30 Okunma
Girne'de mide bulandıran olay!
banner108

Girne’de 2020 ile 2022 yılları arasında meydana geldiği öne sürülen 16 yaşından küçük kız çocuklarına tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.G yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı.

Özmüezzin huzurda bulunan zanlı Y.G’nin kız arkadaşı olan kadının 14 yaşındaki ikiz kızlarına tecavüz ettiği gerekçesi ile tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının 2020 -2022 tarihleri arasında farklı zaman diliminde sevgilisinin 14 yaşındaki ikiz kızlarına tecavüz ettiğini yönünde müşteki kızlar tarafından okul öğretmenlerine yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma neticesinde tutuklandığını aktardı.

Polis meselenin ciddi olduğunu olayla ilgili olarak müşteki kızlardan sosyal hizmet görevlisi ve psikolog eşliğinde ifade temin edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının da beyanları olduğunu bu beyanlarının teyit tekzibinin sürdüğünü, müştekilerin doktor kontrolünden geçirileceğini, rapor temin edileceğini belirterek zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bostancı’da bazı bölgelere 4 saat elektrik verilemeyecek
Bostancı’da bazı bölgelere 4 saat elektrik verilemeyecek
527 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti
527 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti
Pilli:İlaçtaki sorunu 2-3 hafta içinde bitirmeyi hedefliyoruz
Pilli:İlaçtaki sorunu 2-3 hafta içinde bitirmeyi hedefliyoruz









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim