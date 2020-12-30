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Girne'de Myad Reklam Limited'in açık hava reklam ihalesi 2022'ye kadar uzatıldı

Girne Belediyesi, açık hava reklam ihalesini Myad Reklam Limited ile Haziran 2022 yılına kadar yeniledi.

30 Aralık 2020 Çarşamba 15:00
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Girne'de Myad Reklam Limited'in açık hava reklam ihalesi 2022'ye kadar uzatıldı

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, reklam sözleşmesi en yüksek meblağı teklif eden Myad Reklam Limited şirketi ile imzalandı.

Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Myad Reklam Limited Direktörü İşadamı Emre Zeren Safa’nın katıldığı imza töreninde karşılıklı olarak imzalar atıldıktan sonra bir konuşma yapan Belediye Başkanı Güngördü şunları kaydetti:

“Pandemi süreci nedeniyle Ağustos ayında gerçekleşmesi gereken imza töreni bugüne kalmıştır. Böyle sıkıntılı bir dönemde özellikle Girne merkez ve çevresindeki işyerlerinin kapalı olduğu bir dönemde, reklam mecralarındaki sıkıntılara rağmen, Myad Reklam Şirketi’nin yeniden teklif atarak bizimle yeniden işbirliğini sürdürmek istemesi bizim için çok önemlidir. Myad Reklam Şirketi Direktörü Sayın Emre Zeren Safa’ya, şahsım, meclis üyelerim ve şehir halkı adına teşekkür eder, bu antlaşmayla elde edeceğimiz gelirlerle ’de kente en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz.” 

İmza töreninde konuşan Myad Reklam Direktörü Emre Zeren Safa; “Girne hudutlarında bulunan açık hava mecralarının ihalesi kapsamında vermiş olduğumuz teklifin, Belediye ihale komisyonu tarafından uygun bulunması bizleri çok memnun etmiştir. Haziran 2022 tarihine kadar bu reklam mecralarını işletmeye devam ederken içinde bulunduğumuz süreçte, reklamın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık” ifadelerini kullandı.

Safa, Girne’de bulunan işletmeler için çok daha cazip paketler hazırladıklarını, bu sıkıntılı süreci hep beraber atlatacaklarını kaydederek Girne Belediyesine teşekkürlerini iletti.

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