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Girne'de öğrencilere 35 adet tablet bağışlandı

Girne’de Anafartalar Lisesi ve Girne Belediyesi işbirliğinde, yardımsever vatandaşların katkılarıyla, uzaktan eğitimden mahrum olan 35 Anafartalar lisesi öğrencisine tablet ve diz üstü bilgisayar bağışında bulunuldu.

17 Nisan 2020 Cuma 16:25
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Girne'de öğrencilere 35 adet tablet bağışlandı

Girne’de Anafartalar Lisesi ve Girne Belediyesi işbirliğinde, yardımsever vatandaşların katkılarıyla, uzaktan eğitimden mahrum olan 35 Anafartalar lisesi öğrencisine tablet ve diz üstü bilgisayar bağışında bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başlatılan yardım kampanyası neticesinde, 20 öğrencinin evine internet, 5 adet laptop, 30 adet tablet ulaşması sağlandı.

Bağışlanan ve dağıtımı Girne Belediyesi ekipleri  tarafından öğrencilere ulaştırılacak tablet ve diz üstü bilgisayarlar, bugün Anafartalar Lisesinde, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye teslim edildi.

Teslim töreninde Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Ali Yaman,Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Anafartalar Lisesi Müdür Erbil Hüryaşar hazır bulundu ve yardımlara teşekkür etti.

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Girne’de Anafartalar LisesiGirne Belediyesi
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