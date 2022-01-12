Girne'de olaylı gece!

Yaşanan olayla ilgili polisten verilen bilgi şu şekilde:

10.01.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Girne'de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde, B.U.(E-22) aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile Mustafa BABAÇ(E-20)’ı burnundan hafif şekilde yaralamış, olay yerinde bulunan S.K.A.(E-19) ise adı edilenin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine yumruk ve tekme atmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp etmiştir. Mustafa BABAÇ, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Bahse konu şahıslar 11.01.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.