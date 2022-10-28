Girne'de polis operasyonu!

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Cenk Özyay olayla ilgili olguları aktardı.

Polis Cenk Özyay 26.10.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında Girne'de faaliyet gösteren bir oto galeride Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; bir adet 9 mm çapında tabanca ile tabancaya ait bir adet şarjör ve 7 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, operasyon kapsamında her iki zanlının tutuklandığını belirtti.

Polis, ele geçirilen silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderildiğini, sonuçların beklendiğini ifade ederek, 5 gün ek süre istedi.

Mahkeme zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.