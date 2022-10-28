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Girne'de polis operasyonu!

Girne’de meydana gelen kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçlarından tutuklanan V.U.E ile B.Y mahkemeye çıkarıldı.

28 Ekim 2022 Cuma 19:07
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Girne'de polis operasyonu!



Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Cenk Özyay olayla ilgili olguları aktardı.

Polis Cenk Özyay 26.10.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında Girne'de faaliyet gösteren bir oto galeride Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; bir adet 9 mm çapında tabanca ile tabancaya ait bir adet şarjör ve 7 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, operasyon kapsamında her iki zanlının tutuklandığını belirtti.

Polis, ele geçirilen silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderildiğini, sonuçların beklendiğini ifade ederek, 5 gün ek süre istedi.

Mahkeme zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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