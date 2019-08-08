Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Son Dakika
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...
TFF açıkladı! Süper Kupa'nın saati değişti!
TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?

Girne'de sokak ortasında uyuyorlar

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:51
Girne'de sokak ortasında uyuyorlar

Girne kordonboyunda sokak ortasında uyuyan insanları görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Vatandaş polisten denetim istiyor.

KAYNAK:HABERKIBRIS

banner22
Anahtar Kelimeler:
GirneHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kemal 2019-08-08 10:06:09

Tutuklayın ! derbederlik suç ya bu ülkede. Büyük hırsızlar hatırı sayılan katiller suçlu değil bunlar suçlu.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
Nacizane 2019-08-08 11:31:18 @Kemal

Şevketle üzerlerini örtüp alınlarına öpücük mü konduralım Kemal kardeş?

Beğenmedim! (0)
Avatar
Micheal yousolisa 2019-08-08 12:14:01

cyprus is beautiful place before seven and eight years im so sad for seeing these... hope to everthing going well again..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Dingo 2019-08-08 11:57:41

Dingo'nun ahırında bunlar normal manzaralar. Biz bunları hep görüyoruz. Adamların evi vardı da bankta mı uyudular? Memleketin en büyük derdi bankta ve parkta uyuyan insanlar mı yoksa bunlara zemin hazırlayan yönetimler mi onu düşünmek lazım...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Çağıner’den İmar Planı Konusunda Çağrı
Çağıner’den İmar Planı Konusunda Çağrı
Liderler yarın görüşüyor
Liderler yarın görüşüyor
Oğuz: Virginia tütün ekimine önem verilecek
Oğuz: Virginia tütün ekimine önem verilecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim