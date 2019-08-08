Girne'de sokak ortasında uyuyorlar

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Tutuklayın ! derbederlik suç ya bu ülkede. Büyük hırsızlar hatırı sayılan katiller suçlu değil bunlar suçlu.
Şevketle üzerlerini örtüp alınlarına öpücük mü konduralım Kemal kardeş?Beğen (1) Beğenmedim! (0)
cyprus is beautiful place before seven and eight years im so sad for seeing these... hope to everthing going well again..
Dingo'nun ahırında bunlar normal manzaralar. Biz bunları hep görüyoruz. Adamların evi vardı da bankta mı uyudular? Memleketin en büyük derdi bankta ve parkta uyuyan insanlar mı yoksa bunlara zemin hazırlayan yönetimler mi onu düşünmek lazım...