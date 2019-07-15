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Girne'de taciz ve darp

Boğazköy’de baba ile kızı rahatsız edip, darp suçu işleyen İlker Aslan dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:26
Girne'de taciz ve darp

Boğazköy Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, zanlının 12 Haziran 2019 tarihinde Boğazköy’de aracının içerisinde ilerlerken yaya bir şekilde yürüyen H.G.’ye “Yavrum cennete mi düştük”sözlerini söyleyerek rahatsızlık verdiğini söyledi.

Polis, bu esnada olay yerine yakın olan H.G.’nin babası E.G.’nin zanlıyı ikaz etmek için yanına gittiğini, zanlı ve araçta bulunan iki arkadaş tarafından darp edildiğini söyledi.

Polis, baba ile kızın şikâyetçi olduğunu, olay günü ifadeler aldıklarını, tanıklar bulduklarını ve zanlıyı polise çağırdıklarını ancak gelmediğini söyledi.

Aranan şahıs ilan edilen zanlının 11 Temmuz tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, yanında bulunan iki şahsa da dava okunduğunu ifade etti. Polis, tutuklanan zanlı hakkında soruşturma yapıldığını belirten polis, ülkede izinsiz kaldığının belirlendiğini kaydetti.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, 16 Ocak 2017 tarihinden beridir ülkede kaçak olarak yaşadığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına emir vererek, 1 ay süreyle cezaevine gönderdi.

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Magusalı 2019-07-15 21:09:45

Ülkemizin ekonomisini yüceltecek turiste dokunmayınız.

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Vatandaş 2019-07-15 23:28:02

Ohhhhh yat köpek içerde .. bir babayı kızının yanında darp edersin ha senin sikini kesip ağzına verirler inşAllah.

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