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Girne'de trafik kazası, iki kişi yaralandı

Fatma Funda Hordan ve Osman Hordan yaralandı

17 Ağustos 2019 Cumartesi 19:29
Girne'de trafik kazası, iki kişi yaralandı

Girne – Alsancak çevre yolu üzerinde bugün öğleden sonra trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza saat 17.30 sıralarında, Girne – Alsancak çevre yolu üzerinde, Fatma Funda Hordan, yönetimindeki KT 695 plakalı salon araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada alt geçit çıkışına geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan bariyerlere çarpıp takla atması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü 49 yaşındaki Fatma Funda Hordan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 51 yaşındaki Osman Hordan yaralanarak Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
HaberKıbrısKaza
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