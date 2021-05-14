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Girne'de trafik kazası meydana geldi

14 Mayıs 2021 Cuma 16:58
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Girne'de trafik kazası meydana geldi

Bugün saat 16:00 sıralarında,  Girne- Esentepe Anayolu üzerinde,  Mehmet Ali Kaplan (E-29), yönetimindeki NR 832 plakalı araç ile Esentepe istikametine doğru seyrettiği sırada Teknecik Elektrik Santrali önlerine geldiğinde, önünde aynı istikamete doğru seyreden araçları geçmeye çalıştığı sırada,  o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağa dönüşe geçen Batuhan Mülazimoğlu (E-21) yönetimindeki ZPV 153 plakalı araca çarpmıştır.  Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde savrulan NR 832 plakalı araç yolun solundan çıkarak elektrik direğine çarpıp sol yan kısmı üzerine devrilmiştir.  Kaza sonunu yaralanan olmadı.  Soruşturma devam etmektedir.

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