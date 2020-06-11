Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin
Kötü ağız kokusunu hafife almayın
Kötü ağız kokusunu hafife almayın...
Kırmızı pancarın faydaları nelerdir?
Öyle faydaları var ki...

Girne'de Trafik Kazası : Yayaya çarptı

Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi kavşağına yakın bir mesafede, bir araç yaya olan bir kişiye çarparak olay yerinden hızla kaçtı.

11 Haziran 2020 Perşembe 23:27
2481 Okunma
Girne'de Trafik Kazası : Yayaya çarptı

Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi kavşağına yakın bir mesafede, bir araç yaya olan bir kişiye çarparak olay yerinden hızla kaçtı. 

Kazada ağır yaralanan kişi acilen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi  kaldırıldı.

Kazazedenin durumunun kritik olduğu ve hayatı tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis kaza yapıp  kaçan aracı olay yerinden 300 metre uzaklıkta tespit etti ve aracın sahibi, polis tarafından gözaltına alındı.

Aracın sürücüsü yarın sabah Girne Kaza Mahkemesine çıkarılacak.

GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER

Son Güncelleme: 11.06.2020 23:49
Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
Pilli: “Sayın Cumhurbaşkanı bizi küçük düşürücü ifadeler kullandı, bizi üzdü”
Pilli: “Sayın Cumhurbaşkanı bizi küçük düşürücü ifadeler kullandı, bizi üzdü”
İngiltere’de bulunan 160 kişi ve bir cenaze Ercan’a indi
İngiltere’de bulunan 160 kişi ve bir cenaze Ercan’a indi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim