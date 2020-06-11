Girne'de Trafik Kazası : Yayaya çarptı

Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi kavşağına yakın bir mesafede, bir araç yaya olan bir kişiye çarparak olay yerinden hızla kaçtı.

Kazada ağır yaralanan kişi acilen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Kazazedenin durumunun kritik olduğu ve hayatı tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis kaza yapıp kaçan aracı olay yerinden 300 metre uzaklıkta tespit etti ve aracın sahibi, polis tarafından gözaltına alındı.

Aracın sürücüsü yarın sabah Girne Kaza Mahkemesine çıkarılacak.

GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER