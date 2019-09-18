Girne'de uyuşturucu!

Girne’de K.Y.(E-47)’nin evinde dün 1 gram ağırlığında uyuşturucu bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan yayımlanan basın bülteninde, Girne’de K.Y.(E-47)’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığı belirtildi. K.Y tutuklandı.
Geçenlerde Birkan Kırman isimli biri Londra'da vefat etmiş..Bazıları facebook profillerine bu kişiyi koymuş...Bir araştırıyorsunuz http://www.kibrispostasi.com/mobile/index.php?news_id=97844
internet siteleri KKTC yasta diye başlık atıyorlar...
İnsan aptallaşıyor yahu!
Yasak olan bu maddeyi legalleştirmek için çaba sarfedin o zaman!
"Lefkoşa'nın tanınmış ve sevilen gençlerinden Birkan Arap yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak vefat etti" Uyuşturucu almış,satmış bir kimliği böyle tanıtırsan o zaman UYUŞTURUCUYU legal hale sokmaları için mücadele vereceksin!
Hem nala,hem mıha vurmakla sadece düşünce bulandırırsınız!