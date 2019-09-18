Girne'de uyuşturucu!

Girne’de K.Y.(E-47)’nin evinde dün 1 gram ağırlığında uyuşturucu bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yayımlanan basın bülteninde, Girne’de K.Y.(E-47)’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığı belirtildi. K.Y tutuklandı.