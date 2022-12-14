Girne'de uyuşturucu operasyonu!

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

13.12.2022 tarihinde, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından E.A.(E-38) ve F.A.(K-33)’nın tasarruflarında MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 12 adet hap, 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve 6 adet canlı mermi ile yaklaşık 0.5 mlgr. ağırlığında, tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.