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Girne'de uyuşturucu operasyonu!

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda biri kadın olmak üzere 2 kişi tutuklandı.

14 Aralık 2022 Çarşamba 14:05
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Girne'de uyuşturucu operasyonu!



Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

13.12.2022 tarihinde, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından E.A.(E-38) ve F.A.(K-33)’nın tasarruflarında MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 12 adet hap, 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve 6 adet canlı mermi ile yaklaşık 0.5 mlgr. ağırlığında, tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
GirneNarkotik Ve Kaçakçılığı Önleme MüdürlüğüUyuşturucuOperasyon
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