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Girne'de uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

31 yaşındaki zanlının aracından ve evinden uyuşturucu çıktı.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 15:28
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Girne'de uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Bugün  PGM- Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, C.A.E. (E-31)'nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada; aracın aksamları içerisine gizlenmiş, paketler halinde yaklaşık 300 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.  

Akabinde bahse konu şahsın ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık yarım gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet sigara izmariti ve bir adet plastik oğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır.  

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.T.R.D. (K-30) tutuklanmış olup,  soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 14.08.2021 15:35
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