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Girne'de uyuşturucudan tutuklama!

Girne'de hırsızlık meselesi ile ilgili olarak yapılan ev aramasında uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı A.Y mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

05 Mart 2022 Cumartesi 14:32
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Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
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(Kamalı Haber) 

Girne'de hırsızlık meselesi ile ilgili olarak yapılan ev aramasında uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı A.Y mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Dağdelen olayla ilgili bulguları aktardı.

Dağdelen 4 Mart 2022 tarihinde 20:00-20:40 saatleri arasında Girne’de zanlının ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda gerçekleştirilen aramada, ikametgahın salon kısmında bulunan orta sehpa üzerinde beyaz naylona sarılı yaklaşık 5 gr. Ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile, yine sehpa üzerine siyah renkli metal öğütücü içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve ifade vererek suçunu itiraf ettiğini ifadenin teyit ve tekzibi yapılacağını belirterek soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 

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