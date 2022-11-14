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Girne'de uzun süreli kesinti yapılacak

Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

14 Kasım 2022 Pazartesi 16:25
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Girne'de uzun süreli kesinti yapılacak



Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

15 Kasım 2022 Salı günü alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Alsancak girişi ve Lemar Market bölgesine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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