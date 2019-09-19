Girne'de Vergi Dairesi Şubesi ile Trafik Dairesinde Uyarı Grevi!

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası, personel eksikliği gerekçesiyle, Vergi Dairesi Girne Şubesi ve Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Motorlu Araçlar Girne Şubesinde bir günlük uyarı grevi yapıyor.

Sendika personel eksikliğinin devam etmesi halinde, Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Motorlu Araçlar Girne Şubesi'nde yarın da tam gün uyarı grevi yapılacağını; sıkıntının devamı durumunda ise 23 Eylül Pazartesi'den itibaren süresiz greve gidileceğini açıkladı.