Girne'de "Yelkenli Selamlama Töreni" düzenlendi

Kıbrıs Adası'nın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinin 450. yıl dönümünün, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike, Bodrum, Demre, Kumluca, Kaş, Kemer, Elmalı ve Hatay belediyelerinin desteğiyle, Antalya'nın Elmalı ve Finike ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlanmasının ardından, bugün Girne’de de bir Yelkenli Selamlama Töreni gerçekleştirildi.

Akdeniz deniz ulaştırma yolları ve zengin hidrokarbon yataklarının merkezindeki kritik konumu nedeniyle, Türkiye ve Mavi Vatan doktrininin en önemli parçasını oluşturan Kıbrıs’taki ulusal hak ve menfaatlerden, taviz verilmeyeceği dünyaya güçlü bir şekilde anlatmak amacıyla kurulan, Türkiye ve KKTC’de faaliyet gösteren, "Kıbrıs’ın 450’inci Yıl Kutlama Platformu”nun, düzenlediği etkinlik, Girne Kordonboyunda yer aldı.

Platformun KKTC’deki temsiliyetini üstlenen Kıbrıs Türk Mavi Vatan Derneği ile İŞAD organizasyonunda gerçekleşen etkinlikte, Antalya –Finike’den dün yola çıkan yelkenliler, akşam saatlerinde Girne Kordonboyu açıklarına ulaştı. Yelkenli Selamlama törenine, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Girne Kaymakamı Sinan Güneş de katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, katılımcılar ellerindeki KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Bayraklarını sallayarak, yelkenlileri selamlarken, yelkenliler de siren çalarak vatandaşları selamladı. Törende konuşan, Kıbrıs 450. Yıl Kutlama Platformu organizasyon komitesi KKTC Temsilcisi Cihangir Özyer,Türklerin Kıbrıs’a 1974’te değil, 70 bin şehit vererek 1571’de geldiğini anımsattı.

KKTC’nin bir ada ülkesi olmasına rağmen, denizlerinin neredeyse hiç kullanılmadığını, oysa deniz ekonomisiyle, ülke ekonomisinin iki katına çıkarılabileceğini, ülke geleceği için mavi vatan ve ekonomisinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Özyer, etkinliğin amacının, gençlere çocuklara tarih ve Mavi Vatan bilinci vermek, gençleri denizciliğe özendirmek ve toplumsal bir farkındalık yaratmak olduğunu kaydetti.

İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü,de, ülkede Mavi Vatan bilincinin gelişmesinin önemine vurgu yaparak, denizlerin ülke ekonomisini kalkındıracak birçok değere sahip olduğu konusunda bir farkındalığın istenilen düzeyde olmadığına dikkat çekti...

Mavi Vatan Derneği'nin bu bilincin oluşması için çalıştığını dile getirerek, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği olarak, bu faaliyetlere destek verdiklerini belirten Mamülcü, bir ada ülkesi olan KKTC’de, denizcilik bakanlığı olmamasını da eleştirdi...

Mavi Vatan'ın barındırdığı zenginliklerin, ekonomik değerlerin, ülke insanına öğretilmesi gerektiğine işaret eden Mamülcü,konuşmasında Anavatan ve Yavruvatan'ın ayrılmaz bir bütün olduğuna da dikkat çekti. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, etkinliğin, Osmanlı'nın Kıbrıs'ı fethiyle Kabotaj Bayramı'nın denk gelmesinin ayrı bir anlam yarattığını belirterek, Türkiye’den gelen yelkenlileirn Girne kıyılarında yarattığı manzaranın gurur ve sevinç verici olduğunu söyledi.

Türkiye denizciliğinin, dünya denizciliğinde önemli bir rol oynadığını ifade eden Güngördü, ülkede denizcilik ekonomisi, deniz ulaşımı, deniz turizminin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Dünya ticaretinin yüzde 90’ının deniz yoluyla yapıldığını, özellikle ada ülkelerinde deniz ualşımının da büyük önem taşıdığını kaydeden Güngördü, etkinliğin düzenlenmesine katkı k oyan herkesi kutladı. Tören, kardeşlik ve özgülüğü temsilen, gökyüzüne balonlar ve denize çelenklerin bırakılmasıyla sone erdi.