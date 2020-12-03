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Girne'de 'yerel bulaş' iddiaları panik yarattı

Girne’de faaliyet gösteren Elexus Otel personeli 3 kişinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia ediliyor.

03 Aralık 2020 Perşembe 08:44
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Girne'de 'yerel bulaş' iddiaları panik yarattı

Ülkemizde son günlerde artış gösteren yerel vaka sayıları paniğe neden olurken, iki günde açıklanan toplam 8 yerel vakanın 7’sinin Girne’den olduğu iddia edildi.

Girne’de faaliyet gösteren Elexus Otel personeli 3 kişinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia ediliyor.

'SAĞLIK ÇALIŞANI POZİTİF' İDDİASI...

Yerel vakalardan birinin Girne Akçiçek Hastanesi'nde çalışan sağlık çalışanı olduğu iddialar arasındayken, Girne’de minibüs şoförlüğü yapan birinin de açıklanan yerel vakalar arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Yerel bulaş iddiaları panik yaratırken, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı da Elexus Otel’de görüler vakaların nasıl teyit edildiğini sordu.

3 günlük karantinadan muaf turistlerin sebep olabileceğini ifade eden Dizdarlı, “Üst kurul yumuşak karnımızı kapat. Sayesinde Girne patlamak üzere” eleştirisinde bulundu.  

Dizdarlı paylaşımında 'Acil hemşiresi pozitif' iddiasında bulundu. 

KAYNAK - HABER : KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 03.12.2020 11:22
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