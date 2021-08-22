Girne-Değirmenlik anayolunda kaza: 2 Yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 08:35 sıralarında Girne-Değirmenlik anayolunun 9-10’uncu kilometreleri arasında Girne istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin Hasan KAŞKAN (E-49) yönetimindeki RN 017 plakalı Volvo marka kamyon sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yolun batı kısmından dışarıya çıktıktan sonra 380 metre gittikten sonra toprak tümseğe çarptıktan sonra durdu.

Kaza sonucu yaralan RN 017 plakalı araç sürücüsü Hasan KAŞKAN ile ayni araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Velat PAPATYA (E-26) kaldırıldıkları Girne Dr Suat Günsel Hastanesi’nde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerinden sonra Hasan KAŞKAN omurga kırığı, Velat PAPATYA ise omurga kırığı ve sol kürek kemigi kırığı olması nedeni ile ortopedi servisinde müşahade altına alındılar. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor