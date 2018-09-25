Girne'deki soygunda tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkartıldı

Dün sabah saatlerinde yaşanan olayda yüzleri maskeli 3 kişi Bektaş Gıda Ltd’ye ait aracın önünü kesip aracı kullanana Mehmet Ali Güngörmüş’ün kafasına çekiç ile vurmuş ve araçta bulunan 2 yüz bin Türk Lirası’nın üzerinde parayı çalmıştı.
Polisin yürüttüğü geniş çaplı soruşturma sonunda zanlı olarak görülen 3 kişi tutuklanmıştı.Zanlılar bugün Girne’de mahkemeye çıkartıldı. Zanlılardan birinin rahatsızlanması üzerine mahkemeye ara verildi.
Daha sonra yeniden toplanan mahkemede zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk verildi.Olaya karışan bir kişinin daha tespit edildiği, zanlının dün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaptığı öğrenildi.
çok isterdiniz gaco olsunlar diye ama maalesef... öz kktcli yerli hepsi de... gaco olsalar hemen isimleri açık açık ve memleketleri yazılırdı burdan da mı anlamadınız... alın bir kaya nerenize dayarsanız dayayın bakayım şimdi...
'' öz kktcli yerli hepsi de'' DAHA DA öz NE OLUR SENCE...Beğen (1) Beğenmedim! (0)
KKTC vatandası olan tcli cok kökenine in derim benBeğen (2) Beğenmedim! (0)
Allahın pislikleri herkez çalışsın ekmeğini kazansın siz da göz koyup soygun yapınız.GÖZÜNÜZ ÇIKSIN SİİZN DA HEM ONLARIN DA Kİ GELMENİZE SEBEP OLURLAR
memleketi soyanlar öz kıbrıslı dediklerinizden ama siz haala tclilere mal etmeye çalışırsınız her olayı. tüm pislikleri yfazlasıyla biz yaparık , olayı tam bilmeden de yorum yapıp aptal durumuna düşmeyinBeğen (3) Beğenmedim! (1)
Milletin parasına malına göz diken kansız namussuzlara lanet olsun inşAllah beş beter olun insan denilmicek soysuzlar kansızlar toplumun yüzkaraları elini kolunu sallayan gelio adadan kaçıyor nekadar bir önlem bişe alınsa bu iblisler bir yolunu buluyor şeytanın aklına gelmeyen bu tip kansız soysuzların aklına geliyor pardon
kesin hatayspordur bunlar... ya bunları gemiyle tekrar geri yollayacan
MEHMET ÖZ, eminmisin yüzde 95 olayında? bugün sahte makbuzla 14bin tl yardım toplayan öğretmen ÖZ, posta dairesinde paketleri çalan çalışan ÖZ, ruma magosa limanda casusluk yapan ÖZ... BAŞTAKİLER ÜLKEYİ HOTUMLAYANLAR DA öz, daha ne den sen???Beğen (1) Beğenmedim! (0)
100 adli vakadan 95i hala tc kökenli kktcliler ve tclilerin tekelinde.Beğen (1) Beğenmedim! (1)
dedeniz öz köylüsü çıktılar, napacan şimdiBeğen (2) Beğenmedim! (0)
TC KÖKENLİ KKTC NE OLUYOR YANI SENİN KÖKENİN RUM BOZMASI GALİBA SİZLERE RUM KÖKENLİ KKTC Lİ Mİ DİYELİM APTAL APTAL KONUŞMAYIN