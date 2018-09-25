Girne'deki soygunda tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkartıldı

Dün sabah saatlerinde yaşanan olayda yüzleri maskeli 3 kişi Bektaş Gıda Ltd’ye ait aracın önünü kesip aracı kullanana Mehmet Ali Güngörmüş’ün kafasına çekiç ile vurmuş ve araçta bulunan 2 yüz bin Türk Lirası’nın üzerinde parayı çalmıştı.

Polisin yürüttüğü geniş çaplı soruşturma sonunda zanlı olarak görülen 3 kişi tutuklanmıştı.Zanlılar bugün Girne’de mahkemeye çıkartıldı. Zanlılardan birinin rahatsızlanması üzerine mahkemeye ara verildi.

Daha sonra yeniden toplanan mahkemede zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk verildi.Olaya karışan bir kişinin daha tespit edildiği, zanlının dün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaptığı öğrenildi.