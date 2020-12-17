Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
15 ay hapse mahkum edildi
15 ay hapse mahkum edildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Zorla fuhuşa teşvik ettiler!
Zorla fuhuşa teşvik ettiler!
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf etti
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf...

Girne Doğa Koleji’nde 1 öğrenci pozitif

Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde 1 öğretmenin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Doğa Koleji’nde okuyan çocuklarının birinin de pozitif çıktığı okul idaresi tarafından duyuruldu

17 Aralık 2020 Perşembe 09:51
1442 Okunma
Girne Doğa Koleji’nde 1 öğrenci pozitif

Okuldan yapılan açıklama şöyle:

“Değerli Velimiz, gün içerisinde, kardeş olan iki öğrencimizin annesinin covid-19 test sonucunun pozitif olduğu haberini paylaşmıştık. Yapılan testler sonucunda iki öğrencimizden birinin sonucu negatif diğer öğrencimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Pozitif çıkan öğrencimizde hiçbir semptom yoktur. Pozitif olan öğrencimizle yakın temasta olan öğretmenlerimizin test sonuçları negatif olup, kendilerini izole etmişlerdir. Aynı şekilde pozitif olan öğrenciyle aynı sınıfta olan öğrencilerimizden test sonucu bizimle paylaşılanlar da negatiftir. Bu öğrencilerimiz de izole olacaklardır. Sağlık bakanlığının uygun göreceği süre zarfında testler tekrarlanacak olup, testlerin negatif çıkması durumunda izole olan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz okullarına kavuşacaklardır. Önlemlerimizi sıkı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Süreci yakından takip ediyoruz ve her adımda şimdi olduğu gibi şeffaf bir şekilde siz velilerimizi bilgilendireceğiz. Değerli velilerimiz artık yaşantımızın her noktasında var olan virüse karşı en iyi korunma yolu kurallara uymaktır.
Pozitif olan öğrencimize ve ailesine acil şifalar diliyoruz. Doğa ailesi olarak herkesin başına gelebilecek bu durumu öğrencilerimize ve ailesine destek olarak aşacağız. Bu konuda sizlerin de desteklerinizi bekliyoruz. Sağlıkla kalın. Saygılarımızla.”

Son Güncelleme: 17.12.2020 10:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 ay hapse mahkum edildi
15 ay hapse mahkum edildi
İki araç trafikten men edildi
İki araç trafikten men edildi
Ölümlerin nedenleri açıklandı
Ölümlerin nedenleri açıklandı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim