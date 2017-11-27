Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde “Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi”

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, madde bağımlılığına yönelik önleme çalışmaları çerçevesinde hazırladığı “Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi” Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirildi.



Komisyondan yapılan açıklamaya göre, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde görev yapan 25 sağlık çalışanına 3 gün boyunca komisyon uzmanları Dr. Gülcem Sala Razı ile Psikolog Danışman Teyfide Tecel Hatipoğlu tarafından eğitim verildi.



KARAOKÇU



Eğitim çalışmasının kapanış oturumuna katılan Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, madde bağımlılığına yönelik olarak toplumun eğitim, bilinç ve farkındalık düzeyini yükseltmek amacıyla hayata geçirdikleri “Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi Projesi”ne ilgi olduğunu söyledi.



Özellikle sağlık çalışanlarından böyle bir talebin gelmesinin çok önemli olduğuna işaret eden Karaokçu, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.



Toplumun tüm kesimlerinden gelecek eğitim taleplerine yanıt vermeye hazır olduklarına da dikkati çeken Karaokçu, “Başlattığımız eğitimler yanında, sportif, kültürel ve kişisel gelişim alanlarında geliştirip hayata geçirdiğimiz projelerimizle, tüm toplumu kucaklayan bir anlayışla, çocuklarımızı ve gençlerimizi koruma adına çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz”

dedi.