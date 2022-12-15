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Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde taciz iddiası: Zanlı teminata bağlandı

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde 19 yaşındaki hastaya cinsel saldırıda bulunduğunun iddia edilmesi üzerine tutuklanarak, mahkemeye çıkarılan röntgen çekmek ile görevli zanlı M.B. teminata bağlandı.

15 Aralık 2022 Perşembe 19:14
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Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde taciz iddiası: Zanlı teminata bağlandı



Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde röntgen çekmek ile görevli olan zanlı M.B.nin 19 yaşındaki hastaya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Şikayet üzerinde tutuklanan zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Kamalı, olayın 10 Aralık saat 20.00 sıralarında meydana geldiğini ifade etti.

Kamalı, 19 yaşındaki müştekinin adli şubeye gelerek, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde röntgen çektirdiği esnada görevli M.B.nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylediğini belirtti. Polis, mahkemede olayla ilgili detaylı bilgi verdi.

Yapılan şikayet üzerine zanlının gözaltına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını aktaran Kamalı, ilk etapta zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını ifade etti.

Kamalı, zanlının aleyhine getirilen davaları kabul etmediğini de söyleyerek, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı, evli ve 3 çocuk babası olduğunu aktardı, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı bir kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

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